В РФ создан реестр наименований географических объектов Антарктики 

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) создала реестр наименований географических объектов Антарктики, которые в разные годы были открыты российскими исследователями. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"Реестр содержит сведения о 1752 наименованиях географических объектов континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, а также объектах, открытых или выделенных российскими исследователями в пределах открытого моря и Антарктики", — говорится в сообщении.
Список размещен на сайте Росреестра, уточняет ведомство. В нем содержатся сведения о наименовании и виде (роде) географического объекта на русском языке и латинице, а также информация о его географическом положении — регионе и точных координатах.
Реестр создан в целях обеспечения единообразного и устойчивого употребления наименований географических объектов и их сохранения как составной части исторического и культурного наследия народов России, отмечается в сообщении.
"Важность сохранения российской топонимики Антарктики и всего мира была отмечена президентом России Владимиром Путиным 27 апреля 2018 года на десятом заседании попечительского совета Русского географического общества", — подчеркивает Росреестр. Список будет обновляться по мере поступления дополнительной информации о географических объектах Арктики.