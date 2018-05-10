В РФ создан реестр наименований географических объектов Антарктики

"Реестр содержит сведения о 1752 наименованиях географических объектов континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации , а также объектах, открытых или выделенных российскими исследователями в пределах открытого моря и Антарктики", — говорится в сообщении.

Список размещен на сайте Росреестра, уточняет ведомство. В нем содержатся сведения о наименовании и виде (роде) географического объекта на русском языке и латинице, а также информация о его географическом положении — регионе и точных координатах.

Реестр создан в целях обеспечения единообразного и устойчивого употребления наименований географических объектов и их сохранения как составной части исторического и культурного наследия народов России, отмечается в сообщении.