В четырех районах Орла останутся на две недели отключат горячую воду

11 мая Орловская теплосетевая компания начнет плановые гидравлические испытания и ремонт магистральных и квартальных теплосетей, сообщила пресс-служба мэрии. Из-за этого жители Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского (от Красного моста до улицы Черкасской) Орла останутся без горячей воды на две недели, до 24 мая. Такие меры позволят подготовить теплосети к следующему отопительному сезону и заранее определить проблемные участки трубопроводов. Повторятся гидравлические испытания предположительно в конце августа.