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В четырех районах Орла останутся на две недели отключат горячую воду
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В четырех районах Орла останутся на две недели отключат горячую воду 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
11 мая Орловская теплосетевая компания начнет плановые гидравлические испытания и ремонт магистральных и квартальных теплосетей, сообщила пресс-служба мэрии.
Из-за этого жители Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского (от Красного моста до улицы Черкасской) Орла останутся без горячей воды на две недели, до 24 мая.
Такие меры позволят подготовить теплосети к следующему отопительному сезону и заранее определить проблемные участки трубопроводов. Повторятся гидравлические испытания предположительно в конце августа.
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