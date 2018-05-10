Лукашенко: Убыточных и дотационных проектов быть не должно

Крылатая фраза из политического лексикона недавнего прошлого, утверждающая что «экономика должна быть экономной» напоминала о себе и на сегодняшнем совещании о перспективах развития химического гиганта Беларуси ОАО «Гродно Азот». Обращаясь к участникам встречи, Александр Лукашенко стратегическую задачу в этой отрасли сформулировал предельно жестко: «Никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно. Направление бюджетных средств на всякие доделки-переделки категорически исключается».

Президент, которого цитирует БЕЛТА, отметил, что «Гродно Азот» — предприятие, которое важно и значимо не только для химической отрасли и региона, но и для страны в целом. Его основная миссия заключается в полном удовлетворении потребностей агропромышленного комплекса в азотных минеральных удобрениях, а химической отрасли — в капролактаме, метаноле и других видах продукции. Обеспечивая ее высокие конкурентоспособность и качество, предприятие успешно реализует продукцию и на мировом рынке. Поэтому лидер отрасли ставит своей задачей дальнейшее обновление производственных мощностей и внедрение современных перспективных технологий, сохранение и расширение рынков сбыта.

Согласен с таким подходом и президент страны. По его мнению, потребность в азотных удобрениях в мире будет расти: число жителей на планете увеличивается, а значит, на существующих сельскохозяйственных угодьях странам необходимо будет выращивать больше продукции.

Лукашенко констатировал на встрече, что «мощности комбината отработали более 30 лет. Используемые технологии не позволяют полноценно конкурировать с зарубежными производителями аналогичной продукции». Возникла, по его мнению, объективная необходимость серьезной модернизации предприятия, которое в этом году отмечает свое 55-летие.

Как известно, объединение состоит из двух производственных площадок — «Гродно Азот» и филиала «Завод Химволокно». Программа развития головного объекта до 2025 года включает ряд инвестиционных проектов.

В правительстве рассматривались два варианта: проведение глубокой модернизации действующих производств либо строительство нового азотного комплекса с поэтапным выбытием отдельных действующих производств. «Жаль, что не рассмотрели третий вариант: строительство нового комплекса и модернизация старого. Но это вопрос рынка», — уточнил Лукашенко.

Президент критически заметил, что «все исходили из того, что посчитали: модернизация старого — столько, строительство нового — столько. Но не начали с главного: куда будем девать продукцию и по каким ценам будем покупать сырье для производства. А это главное — рынки сбыта и сырье. А уже потом надо делать выводы».

По информации специалистов, каждый из предложенных вариантов развития предприятия сопряжен с определенными рисками, которые могут оказать существенное влияние на их эффективность. Белорусский лидер предложил внимательно рассмотреть все аспекты и принять взвешенное решение, нацеленное на долгосрочную перспективу.

Президент поинтересовался, какие ресурсы нужны для реализации намеченных планов и каковы источники финансирования. Он также спросил, какой объем азотных удобрений страна импортирует из-за рубежа. «Это тоже важно для рассмотрения данного проекта», — обратил внимание Лукашенко и предложил расширить тематику совещания, не ограничивая ее оценкой положением дел только на одном предприятии. Он пояснил, что хочет получить полную ясность относительно реализации инвестиционных проектов Беларуси.