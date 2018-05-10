Между Путиным и Нетаньяху шел сибиряк, которому в 2007-м приснился «Бессмертный полк» 

Накануне 9 мая во многих странах мира, а в сам День Победы — во всех городах России прошел «Бессмертный полк». В этом году он охватил почти 80 стран, миллионы людей по зову сердца влились в это шествие, пройдя по улицам своих городов с портретами предков, воевавших с фашизмом.
Официально считается, что эта акция родилась в Томске. И действительно: в современном виде это народное движение, охватившее практически весь мир, было инициировано в 2011 году журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым.
Тогда же оно получило название — «Бессмертный полк», был создан Устав «Полка», в котором сформулированы принципы движения как некоммерческой, неполитической, негосударственной гражданской инициативы.
Однако мало кто знает, что у этого движения есть очень интересная предыстория.
Во время трансляции в День Победы шествия «Бессмертного полка» по Москве наверняка многие обратили внимание на мужчину, который шел между президентом России Владимиром Путиным и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху с портретом ветерана Иванова Кирилла Матвеевича.
Вести.Ru заинтересовал вопрос: кто он? Оказалось, что это — председатель совета ветеранов Тюменской области Геннадий Иванов.
Именно ему накануне 9 мая в 2007 году приснился сон о том, как люди с портретами своих родственников, победивших фашизм, идут по улицам города. После этого он организовал в своем городе акцию «Парад Победителей», пишет местный портал ТюменьPro. Впоследствии ее подхватили другие регионы России: Казань, Кемерово, Новосибирск.
Затем это народное движение охватило Москву, Петербург, другие города, а совсем скоро нашло отклик в душах миллионов людей в десятках других стран мира.
В 2018 году в День Победы Геннадий Иванов, которому 11 лет назад привиделось во сне это шествие, шел в «Бессмертном полку» с портретом своего отца Кирилла Иванова рядом с президентами России, Сербии и премьером Израиля.
Как сообщалось ранее, Владимир Путин прошел с «Бессмертным полком» по Красной площади с портретом своего отца Владимира Спиридоновича Путина — участника боев за Невский пятачок под Ленинградом, Беньямин Нетаньяху нес портрет героя Советского Союза Вольфа Лейбовича Виленского, а Александр Вучич — портрет своего дедушки.