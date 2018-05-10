Деревья, фонари, скамейки: пермякам предлагают выбрать, как оформить эспланаду

Власти Прикамья решили обратиться к жителям региона за советом. Пермякам предлагают зайти на портал «Управляем вместе» и выбрать, какой вариант оформления эспланады им больше по душе. К мнению людей обещают прислушаться и воплотить именно те идеи, которые наберут больше всего голосов.

— Вам предстоит определиться с выбором зеленых насаждений, световых конструкций, декоративных элементов, — заявили власти. — Мы хотим, чтобы каждый житель Перми стал сопричастным к благоустройству эспланады. Это по-настоящему народный проект, поэтому какими именно будут урны, качели, фонари, лавки или форма нового фонтана — решать вам.

Вариантов оформления эспланады представлено множество. Так, в зависимости от предпочтений пермяков, там могут посадить дерен белый, ель колючую, липу мелколиственную, пузыреплодник калинолистный или яблоню сибирскую.

Освещать эспланаду предлагают при помощи стальных наклонных светодиодных фонарей (похожие установлены на набережной), светящихся столбов или конструкций с отражателем. Также пермяки смогут решить нужны ли на эспланаде детская и смотровая площадки, выбрать подсветку деревьев, качели, скамейки, урны и форму лужаек. В части вопросов можно не выражать собственное мнение, а нажать «полагаюсь на выбор специалистов».