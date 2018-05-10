Итоги Первомая-2018. Чего хочет человек труда на Среднем Урале

26 тысяч работников уральских предприятий прошлись по центру Екатеринбурга . Под звуки духового оркестра на проспект Ленина вынесли первомайские лозунги с требованиями к власти и работодателям. Часть требований уже выполнена совместными усилиями профсоюзов и властей региона.

Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских напомнил многотысячной демонстрации, что в этом году общественной организации исполняется 100 лет и, по словам профсоюзного лидера, на Урале человек труда за свои права боролся всегда и всегда добивался результата. Так лозунг «За достойную зарплату, безопасный труд и справедливую соцполитику» стал главным и для нынешнего Первомая.

Лозунги Первомая — не простая формальность, а реальные требования уральских трудовых коллективов. «В прошлом году мы выступали за повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. И мы этого достигли! Это означает только одно: мы должны и дальше добиваться достойной жизни для свердловчан», — сказал Ветлужских.

Для таких заявлений профлидер имел аргументы — статистику: с 1 мая 2018 года в Свердловской области МРОТ составляет 11 163 рубля и сравнялся с установленным в стране прожиточным минимумом. До этого его размер был 9 489 рублей в месяц.

На имеющийся опыт продуктивного взаимодействия рабочих, профсоюзов и властей обратил внимание вице-спикер регионального парламента Виктор Шептий . По его словам, совместными усилиями удалось достичь многого. «Были ликвидированы очереди в детских садах, сейчас активно идёт переселение людей из ветхого и аварийного жилья, удобно стало получать государственные услуги. Уверен, что в ближайшее время мы увидим в действии новую программу развития страны, которая была изложена в послании Президента России Владимира Путина », — напомнил парламентарий.

В свою очередь заявление сделал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев . Он сказал, что уральцы имеют вправе требовать от власти, которую поддержали, в том числе и на выборах президента. «Это наш весомый ответ всем недоброжелателям. Мы — уральцы, и эта общность — залог наших успехов, основа, на которой строится благополучие и безопасность страны и процветание её регионов», — заключил губернатор.