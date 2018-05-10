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В Нижнем пройдет концерт к юбилею великого балетмейстера Мариуса Петипа
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В Нижнем пройдет концерт к юбилею великого балетмейстера Мариуса Петипа 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
24 мая в Нижегородском театре оперы и балета имени А. С. Пушкина состоится хореографический концерт «Великому мастеру посвящается… » в честь 200-летия выдающегося балетмейстера, танцовщика и педагога Мариуса Петипа.
На сцене театра выступят ведущие солисты, артисты балетной труппы театра и юные исполнители — учащиеся хореографического отделения Нижегородского театрального училища им. Е. А. Евстигнеева.
Откроет концерт Нижегородская премьера балета И. Армсгеймера «Привал кавалерии» — одной из «шуток» гениального хореографа. Во втором отделении зрители увидят восстановленные фрагменты балетов «Пробуждение Флоры» Р. Дриго, «Млада» Л. Минкуса, «Тщетная предосторожность» П. Гертеля. И, конечно же, в программе концерта — жемчужины мирового музыкального театра Grand pas de deux «Венецианский карнавал» Ц. Пуни, сцены из балетов «Корсар» А. Адана, «Баядерка» Л. Минкуса, «Спящая красавица» П. Чайковского.
«Все номера объединяет хореография Мариуса Петипа, восстановленная Заслуженный артистом РФ Юрием Бурлакой и по предоставленным им материалам Татьяной Толстухиной и Ольгой Щелушкиной», — рассказали в театре.
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