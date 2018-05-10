В Нижнем пройдет концерт к юбилею великого балетмейстера Мариуса Петипа

24 мая в Нижегородском театре оперы и балета имени А. С. Пушкина состоится хореографический концерт «Великому мастеру посвящается… » в честь 200-летия выдающегося балетмейстера, танцовщика и педагога Мариуса Петипа.

На сцене театра выступят ведущие солисты, артисты балетной труппы театра и юные исполнители — учащиеся хореографического отделения Нижегородского театрального училища им. Е. А. Евстигнеева.

Откроет концерт Нижегородская премьера балета И. Армсгеймера «Привал кавалерии» — одной из «шуток» гениального хореографа. Во втором отделении зрители увидят восстановленные фрагменты балетов «Пробуждение Флоры» Р. Дриго, «Млада» Л. Минкуса, «Тщетная предосторожность» П. Гертеля. И, конечно же, в программе концерта — жемчужины мирового музыкального театра Grand pas de deux «Венецианский карнавал» Ц. Пуни, сцены из балетов «Корсар» А. Адана, «Баядерка» Л. Минкуса, «Спящая красавица» П. Чайковского.