В центре Кургана из-за аварии водопровода горожане опять без воды

Как сообщает АО «Водный союз», сегодня вечером, в 17 часов произошла авария на водопроводе в центре Кургана по адресу ул. Ипподромная, 19. Без холодной воды остались жители города, проживающие по адресам: — ул. Ипподромная, 18, 19; — Савельевский переезд, 1, 2, 3, 4, частный сектор.

Подача воды будет возобновлена после устранения причины аварии.