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В центре Кургана из-за аварии водопровода горожане опять без воды
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В центре Кургана из-за аварии водопровода горожане опять без воды 

Уральский меридиан 28 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Как сообщает АО «Водный союз», сегодня вечером, в 17 часов произошла авария на водопроводе в центре Кургана по адресу ул. Ипподромная, 19. Без холодной воды остались жители города, проживающие по адресам: — ул. Ипподромная, 18, 19; — Савельевский переезд, 1, 2, 3, 4, частный сектор.
Подача воды будет возобновлена после устранения причины аварии.
Как ранее сообщало ИА «Уральский меридиан», стопроцентный износ труб в городе зафиксирован у 93% коллектора, у 76% водопроводной сети. По оценкам специалистов, недофинансированность коммунальной инфраструктуры Кургана ежегодно составляет 300 миллионов рублей. С начала 2018 года, по данным АО «Водный союз», в Кургане зафиксировано 183 аварии на водопроводе (в апреле — 47), что приводило к неоднократным отключениям холодной воды. В 2018 году из областного бюджета на капитальные ремонты городских сетей планируется выделить 150 миллионов рублей в форме субсидии.
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