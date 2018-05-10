В Лесосибирске началось строительство пеллетного завода

Лесосибирске начались земляные работы на площадке, где будет построен завод по производству пеллет — топливных гранул. Строительство ведется в рамках приоритетного инвестиционного проекта «Развитие деревообрабатывающего комплекса полного цикла». Его реализует компания «Кислотек-Сибирь».

Сейчас начался первый этап работ — подготовка территории площадью два гекатара, далее пойдут собственно строительные работы. И уже в ноябре 2018 года завод, как планируется, будет запущен.

На заводе будет идти глубокая переработка древесины, в том числе отходов деревообрабатывающего производства, и выпуск топливных гранул — пеллет. Когда предприятие выйдет на полную мощность, оно будет производить 100 тысяч тонн продукции в год.

Стиомость оборудования для предприятия (поставщиком техники является компания «СОРБ» ) составляет более 6 млн евро. Его поставки начнутся уже в мае.

Инвестиционный проект был включен в перечень приоритетных осенью 2015 года. Базой для его реализации является площадка Лесосибирского ЛДК № 1