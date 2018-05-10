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В Лесосибирске началось строительство пеллетного завода
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В Лесосибирске началось строительство пеллетного завода 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В Лесосибирске начались земляные работы на площадке, где будет построен завод по производству пеллет — топливных гранул. Строительство ведется в рамках приоритетного инвестиционного проекта «Развитие деревообрабатывающего комплекса полного цикла». Его реализует компания «Кислотек-Сибирь».
Сейчас начался первый этап работ — подготовка территории площадью два гекатара, далее пойдут собственно строительные работы. И уже в ноябре 2018 года завод, как планируется, будет запущен.
На заводе будет идти глубокая переработка древесины, в том числе отходов деревообрабатывающего производства, и выпуск топливных гранул — пеллет. Когда предприятие выйдет на полную мощность, оно будет производить 100 тысяч тонн продукции в год.
Стиомость оборудования для предприятия (поставщиком техники является компания «СОРБ») составляет более 6 млн евро. Его поставки начнутся уже в мае.
Инвестиционный проект был включен в перечень приоритетных осенью 2015 года. Базой для его реализации является площадка Лесосибирского ЛДК № 1
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