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«Несуществующий поселок» с двумя жителями исключат из Росреестра
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«Несуществующий поселок» с двумя жителями исключат из Росреестра 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальские депутаты на заседании 17 мая поставят точку в истории, которая длится уже два года.
Они намерены упразднить поселок Полярный Урал, который по документам советского времени находится на территории автономного округа, а реально принадлежит Республике Коми. Чтобы прояснить ситуацию, рабочая группа из чиновников и консультантов специально выезжала в этот населенных пункт.
«Поселок, который в документах Росреестра значится как населенный пункт, скорее можно назвать железнодорожной станцией. Это нескольких хозяйственных балков, которые используют работающие на станции люди, само железнодорожное строение и наполовину разрушенный жилой дом. В целой половине живет семья железнодорожников, работающих на станции. Проживающий там мужчина рассказал, что жилье им выделили «от работы», позже ему с семьей предлагали переселиться на станцию «Елецкая», однако он этого не желает. Визуально видно, что жилой дом находится в аварийном состоянии. Таким образом, поселок фактически отсутствует», — рассказал руководитель рабочей группы, депутат Законодательного Собрания автономного округа Марат Абдрахманов.
Согласно справочнику административно-территориального деления, изданному в соответствии с решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов в 1978 году, посёлок Полярный Урал отнесен к рабочему поселку Харп Приуральского района. По другим, более ранним документам, — к городу Лабытнанги. В реальности, это станция, расположенная на 122 километре Северной железной дороги, на расстоянии 900 метров от границы Ямала. Об этом свидетельствуют стела «Европа — Азия» — общепринятая граница между Европейской и Азиатской частями Российской Федерации и памятная доска первопроходцам Полярного Урала.
Госсовет Коми официально подтвердил, что поселок Полярный Урал находится на территории республики. Таким образом, решение ямальских депутатов 17 мая позволит исключить из документов Росреестра поселок, не имеющий к Ямалу никакого отношения.
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