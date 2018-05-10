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Мужчина госпитализирован после драки в баре в Костомукше
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Мужчина госпитализирован после драки в баре в Костомукше 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Конфликт между двумя посетителями увеселительного заведения произошел в ночь на 9 мая.
В ночь с 8 на 9 мая в Костомукше сотрудники Росгвардии выезжали в бар, в котором сработала тревожная сигнализация.
На месте стражи порядка выяснили, что между двумя посетителями заведения произошел конфликт, который перерос в драку. В процессе рукоприкладства посетители вдребезги разбили витрину.
В результате один из участников побоища — 39-летний мужчина — получил серьезные травмы, его увезли в больницу. Второй фигурант с места происшествия скрылся. Сейчас его ищут сотрудники правоохранительных органов.
По материалам: ptzgovorit.ru
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