Ещё
Краснодарец в день Победы обнаружил труп пенсионера с гнилостными изменениями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Краснодарец в день Победы обнаружил труп пенсионера с гнилостными изменениями 

Новая Кубань 52 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 мая — Новая Кубань. Сообщение в дежурную часть полиции поступило 9 мая около 18:30. Житель Краснодара пришел в гости к своему отцу, чтобы навестить его, но обнаружил пенсионера мертвым. 60-летний мужчина проживал один в частном доме, расположенном на улице 1 Мая в Пашковском микрорайоне.
Известно, что пенсионер злоупотреблял распитием спиртных напитков.
На место происшествия выехали медики и правоохранители.
При осмотре тела были обнаружены признаки гнилостных изменений.
По предварительной версии, смерть мужчины наступила около 4 дней назад.
В СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили о проведении доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Новая Кубань: последние новости
МЧС предупреждает о шквалистом ветре и подъеме уровня воды в реках на Кубани СК Кубани: по факту гибели туриста в районе курорта «Горки Город» начата проверка В горах Сочи заблудились жительница Краснодара и ее дочь
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зашел в класс и начал стрелять»47
Ловушка для России: нефть уходит за $80497
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО149
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии152
Медведев предложил Дворковичу новую должность223
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение