Краснодарец в день Победы обнаружил труп пенсионера с гнилостными изменениями 

Краснодар. 10 мая — Новая Кубань. Сообщение в дежурную часть полиции поступило 9 мая около 18:30. Житель Краснодара пришел в гости к своему отцу, чтобы навестить его, но обнаружил пенсионера мертвым. 60-летний мужчина проживал один в частном доме, расположенном на улице 1 Мая в Пашковском микрорайоне.
Известно, что пенсионер злоупотреблял распитием спиртных напитков.
На место происшествия выехали медики и правоохранители.
При осмотре тела были обнаружены признаки гнилостных изменений.
По предварительной версии, смерть мужчины наступила около 4 дней назад.
В СО по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили о проведении доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.