После Дня Победы с улиц Иркутска вывезли 15 КАМАЗов мусора

После празднования Дня Победы с центральных улиц Иркутска было убрано и вывезено 15 КАМАзов мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы по поддержанию порядка продолжались в течение дня. По завершении массовых мероприятий рабочие приступили к вывозу мусора.

Сообщается, что работы по уборке производили более 100 человек. На дорогах работало около ста единиц специализированной техники: подметальные машины, погрузчики, самосвалы и вспомогательные автобусы. 9 единиц тротуароуборочной техники использовалось для уборки пешеходных зон вдоль магистралей.