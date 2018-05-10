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После Дня Победы с улиц Иркутска вывезли 15 КАМАЗов мусора
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После Дня Победы с улиц Иркутска вывезли 15 КАМАЗов мусора 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
После празднования Дня Победы с центральных улиц Иркутска было убрано и вывезено 15 КАМАзов мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Работы по поддержанию порядка продолжались в течение дня. По завершении массовых мероприятий рабочие приступили к вывозу мусора.
Сообщается, что работы по уборке производили более 100 человек. На дорогах работало около ста единиц специализированной техники: подметальные машины, погрузчики, самосвалы и вспомогательные автобусы. 9 единиц тротуароуборочной техники использовалось для уборки пешеходных зон вдоль магистралей.
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