Наркокурьеры оказались быстрее доставщиков пиццы

Это выяснили социологи из проекта Global Drug Survey, занимающиеся исследованием употребления наркотиков по всему миру.

Специалисты опубликовали результаты опроса 15 тысяч человек по всему миру. В частности, в ходе исследования были опрошены тысяча респондентов из Англии и более 500 из Шотландии. В результате 36,8 процента англичан и 37,4 процента шотландцев признались, что могут получить наркотик в течение получаса после заказа. При этом лишь 12,2 процента англичан и 19,8 процента шотландцев подтвердили, что за то же время им могут доставить пиццу.

Итоги по миру показали, что в среднем 30,3 процента получают кокаин в течение 30 минут, а пиццу за это время доставляют лишь в 16,5 процента случаев.

Исследователи объясняют эту тенденцию тем, что традиционная уличная торговля наркотиками сошла на нет из-за большого количества камер наружного наблюдения. Из-за этого дилеры переключились на доставку товара, соревнуясь между собой в ее скорости. Они призывают правительство обратить внимание на эту проблему, так как, по их мнению, «быстрая доставка и широкий доступ к наркотикам приведут к росту числа наркоманов и всплеску криминальной активности».