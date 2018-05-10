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Наркокурьеры оказались быстрее доставщиков пиццы
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Наркокурьеры оказались быстрее доставщиков пиццы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Это выяснили социологи из проекта Global Drug Survey, занимающиеся исследованием употребления наркотиков по всему миру.
Специалисты опубликовали результаты опроса 15 тысяч человек по всему миру. В частности, в ходе исследования были опрошены тысяча респондентов из Англии и более 500 из Шотландии. В результате 36,8 процента англичан и 37,4 процента шотландцев признались, что могут получить наркотик в течение получаса после заказа. При этом лишь 12,2 процента англичан и 19,8 процента шотландцев подтвердили, что за то же время им могут доставить пиццу.
Итоги по миру показали, что в среднем 30,3 процента получают кокаин в течение 30 минут, а пиццу за это время доставляют лишь в 16,5 процента случаев.
Исследователи объясняют эту тенденцию тем, что традиционная уличная торговля наркотиками сошла на нет из-за большого количества камер наружного наблюдения. Из-за этого дилеры переключились на доставку товара, соревнуясь между собой в ее скорости. Они призывают правительство обратить внимание на эту проблему, так как, по их мнению, «быстрая доставка и широкий доступ к наркотикам приведут к росту числа наркоманов и всплеску криминальной активности».
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