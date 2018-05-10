Товарооборот между странами Организации исламского сотрудничества и РФ вырос на $7,9 млрд

"Вызывают восхищение торговые отношения между ОИС и РФ. Эти отношения значительно развились и выросли, торговый обмен между РФ и ОИС возрос с $34,6 млрд в 2014 году, до $42,5 млрд в 2016 году", — сказал аль-Усаймин.

Он отметил, что таких результатов удалось добиться в том числе за счет KazanSummit, который в этом году проходит в десятый раз.

"Наша встреча сегодня проходит в десятый раз. Целая серия успешных проектов позволила нам значительно улучшить нашу совместную работу и углубить сотрудничество между странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества и РФ", — подчеркнул Усаймин.

10-12 мая 2018 года в Казани проходит Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». На протяжении десяти лет площадка в Казани собирает представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний. Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления новых контактов, а также подспорье для презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны.

Организацию исламского сотрудничества (ОИС) создали в 1969 году под названием Организация Исламская конференция (ОИК). Сейчас в ОИС входят 57 мусульманских государств с населением около 1,6 млрд человек.