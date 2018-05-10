Ещё
Товарооборот между странами Организации исламского сотрудничества и РФ вырос на $7,9 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Товарооборот между странами Организации исламского сотрудничества и РФ вырос на $7,9 млрд 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Товарооборот между странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Россией увеличился на $7,9 млрд за два года, с 2014 по 2016 годы. Об этом на Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit» сообщил Генеральный секретарь ОИС Юсеф Ахмед аль-Усаймин.
"Вызывают восхищение торговые отношения между ОИС и РФ. Эти отношения значительно развились и выросли, торговый обмен между РФ и ОИС возрос с $34,6 млрд в 2014 году, до $42,5 млрд в 2016 году", — сказал аль-Усаймин.
Он отметил, что таких результатов удалось добиться в том числе за счет KazanSummit, который в этом году проходит в десятый раз.
"Наша встреча сегодня проходит в десятый раз. Целая серия успешных проектов позволила нам значительно улучшить нашу совместную работу и углубить сотрудничество между странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества и РФ", — подчеркнул Усаймин.
10-12 мая 2018 года в Казани проходит Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». На протяжении десяти лет площадка в Казани собирает представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний. Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления новых контактов, а также подспорье для презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны.
Организацию исламского сотрудничества (ОИС) создали в 1969 году под названием Организация Исламская конференция (ОИК). Сейчас в ОИС входят 57 мусульманских государств с населением около 1,6 млрд человек.
ТАСС: последние новости
Осужденный за убийство байкеров в Егорьевске покончил с собой в СИЗО ФРГ считает провокацией ракетные удары иранских сил по позициям израильской армии НТВ запускает общественно-политическое шоу "Реакция"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зашел в класс и начал стрелять»55
Ловушка для России: нефть уходит за $80501
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО149
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии154
Медведев предложил Дворковичу новую должность226
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение