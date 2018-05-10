Подмосковье привлечет 3,5 млрд рублей через РФПИ на создание двух платных путепроводов 

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Власти Московской области и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашения о строительстве двух платных путепроводов — «Правдинский» в Пушкинском районе и «Востряково» в городском округе Домодедово — общей стоимостью 3,5 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Московской области.
"Подписаны соглашения с Российским фондом прямых инвестиций по строительству двух путепроводов в Пушкинском районе и в Домодедове. Общий объем инвестиций составит 3,5 млрд рублей, движение начнется в конце 2020 года", — процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства — министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева.
По его словам, расчетный трафик на путепроводе «Правдинский» составит 16 тыс. машин в сутки, «Востряково» — 22 тыс. Буцаев добавил, что в июне 2018 года планируется подписать еще три концессионных соглашения по строительству платных путепроводов в Сергиево-Посадском, Ступинском районах и в Шатурском округе, они также должны заработать в 2020 году.
"Обязательным условием остается альтернатива бесплатного проезда. Эти объекты выбраны инвестором как наиболее проблемные с точки зрения сложившейся транспортной ситуации, и, конечно, решить проблемы заторов в Подмосковье только за счет бюджетных средств затруднительно", — сказал зампред правительства.
Всего, по данным министерства, заключено 10 концессионных соглашений на общую сумму свыше 43 млрд рублей в сфере дорожного строительства. В частности, движение по платным путепроводам в Наро-Фоминске и Одинцове начнется в 2019 году, а в районе поселка Сафонова Раменского района и платформы «Кукаринская» Можайского района — в 2020 году.