Подмосковье привлечет 3,5 млрд рублей через РФПИ на создание двух платных путепроводов

Дениса Буцаева. "Подписаны соглашения с Российским фондом прямых инвестиций по строительству двух путепроводов в Пушкинском районе и в Домодедове. Общий объем инвестиций составит 3,5 млрд рублей, движение начнется в конце 2020 года", — процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства — министра инвестиций и инноваций Московской области

По его словам, расчетный трафик на путепроводе «Правдинский» составит 16 тыс. машин в сутки, «Востряково» — 22 тыс. Буцаев добавил, что в июне 2018 года планируется подписать еще три концессионных соглашения по строительству платных путепроводов в Сергиево-Посадском, Ступинском районах и в Шатурском округе, они также должны заработать в 2020 году.

"Обязательным условием остается альтернатива бесплатного проезда. Эти объекты выбраны инвестором как наиболее проблемные с точки зрения сложившейся транспортной ситуации, и, конечно, решить проблемы заторов в Подмосковье только за счет бюджетных средств затруднительно", — сказал зампред правительства.