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В Черемушках прошла Неделя памяти
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В Черемушках прошла Неделя памяти 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
В черемушкинской школе № 1948 накануне празднования Дня Победы в учебном корпусе № 2 проведена Неделя памяти.
В течение недели ребята встречались с ветеранами военных действий и тружениками тыла. Под руководством классного руководителя 2 «Е» класса О. В. Решетниковой была подготовлена театрализованная литературно-музыкальная композиция «Дети войны» для учеников начальной школы.
Участники театральной студии «Евразия» вместе с руководителями З. Р. Махкамовой и И. А. Зарелуа показали для обучающихся 5 — 6 классов спектакль, посвященный юным героями войны — детям узникам концлагерей. А 8 Мая в районе состоялась традиционная акция «Бессмертный полк», которая никого из ребят не оставила равнодушным.
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