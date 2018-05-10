В Черемушках прошла Неделя памяти

В черемушкинской школе № 1948 накануне празднования Дня Победы в учебном корпусе № 2 проведена Неделя памяти.

В течение недели ребята встречались с ветеранами военных действий и тружениками тыла. Под руководством классного руководителя 2 «Е» класса О. В. Решетниковой была подготовлена театрализованная литературно-музыкальная композиция «Дети войны» для учеников начальной школы.

Участники театральной студии «Евразия» вместе с руководителями З. Р. Махкамовой и И. А. Зарелуа показали для обучающихся 5 — 6 классов спектакль, посвященный юным героями войны — детям узникам концлагерей. А 8 Мая в районе состоялась традиционная акция «Бессмертный полк», которая никого из ребят не оставила равнодушным.