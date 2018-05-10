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Мусор добрался до самой глубокой впадины на Земле
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Мусор добрался до самой глубокой впадины на Земле 

Мир24 1 час назад
На дне Марианской впадины (ее глубина составляет почти 11 км) найден пластиковый пакет, сообщает журнал Marine Policy.
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