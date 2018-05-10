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В Волгоградской области продолжаются работы по капремонту многоэтажек
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В Волгоградской области продолжаются работы по капремонту многоэтажек 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В многоквартирных домах Волгоградской области, где работы по капитальному ремонту были прекращены по согласованию с жильцами в конце 2017 года, возобновились.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном комитете ЖКХ, подрядчики уже приступили к строительно-монтажным работам. В домах №10 по улице Куйбышева, №4 и 14 по улице Ленина в Жирновске
Специалисты обновят системы отопления, холодного водоснабжения и водоотведения. В этом году в городе запланирован ремонт еще 10 многоквартирных домов. Конкурсные процедуры по данным объектам пройдут до 30 мая. Продолжается капитальный ремонт и в Волжском. На сегодняшний день строительные работы продолжаются в домах № 45, 75 по улице Набережной и №5,6 по улице Фонтанной. Обновление ожидает и ряд объектов культурного наследия.
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