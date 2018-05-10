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Очередную партию санкционных яблок уничтожили в Красноярске
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Очередную партию санкционных яблок уничтожили в Красноярске 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске в очередной раз партия польских яблок оказалась раздавленной бульдозером, сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Незаконная партия яблок из 20 коробок была обнаружена в складском помещении по адресу ул. Шахтеров, 62. На фрукты отсутствовали товаросопроводительные документы. В итоге 289 кг яблок оказались раздавленными бульдозером на полигоне твердых бытовых отходов. Отметим, что уничтожение санкционных продуктов проходит в Красноярском крае регулярно. Так, только за апрель в краевом центре было уничтожено почти полтонны фруктов из Польши.
Напомним, что уничтожать санкционные продукты по всей стране начали с 6 августа 2015 года. До этого дня вся незаконная продукция просто возвращалась поставщикам.
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