Летний кинотеатр открылся в Перовском парке

Перовский парк приглашает жителей района Новогиреево на летние киносеансы по пятницам и субботам, а также в праздничные дни.

В мае в летнем кинотеатре под открытым небом на деревянной сцене Перовского ПКиО можно будет увидеть шесть американских музыкальных фильмов 30-50 годов прошлого века. Это время называют золотым веком голливудских мюзиклов. Уже завтра, 11 мая, в Перовском парке состоится показ фильма «42-я улица» 1933 года выпуска. В субботу, 12 мая на экране летнего кинотеатра Перовского парка можно будет увидеть музыкальный фильм «Цилиндр», снятый в 1935 году. В следующий уикенд в летнем кинотеатре покажут: 18 мая, в пятницу — «Мелодии Бродвея» созданный в 1936 году, 19 мая, в субботу — фильм «Сестра его дворецкого» 1943 года. В последнюю пятницу мая, 25 числа зрителям предложат посмотреть киноленту «Девушка с обложки» сделанную в 1944 году, а завершит майский показ голливудских мюзиклов картина 1952 года выпуска «Поющие под дождем». Показы фильмов в летнем кинотеатре будут сопровождаться интересными лекциями и обсуждениями.

Все киносеансы будут начинаться в 20.30, а перед показов взрослых фильмов. в 20.00, для детей на экране летнего кинотеатра будут проходить получасовые сеансы советских мультфильмов 1950-60 годов.

Фото — https://www.kinoafisha.info/