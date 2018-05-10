Сергиев Посад примет детский инклюзивный фестиваль

МОСКВА , 10 мая. / ТАСС /. Открытый фестиваль детских социальных учреждений «Пасхальная радость», в котором участвуют коллективы коррекционных школ, реабилитационных центров, объединений родителей детей-инвалидов из 14 регионов России , пройдет с 11 по 13 мая в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви.

"В фестивале примут участие 34 коллектива детских домов— интернатов, коррекционных школ, реабилитационных центров, творческих объединений родителей, воспитывающих детей-инвалидов", — рассказали в пресс-службе.

"Впервые на фестиваль приезжают представители из 14 регионов России. Это говорит о большей открытости социальных учреждений, об их готовности преодолевать тысячи километров не только для участия в социо-культурном проекте, но и для знакомства с духовно-культурным наследием России", — отметила один из организаторов фестиваля, руководитель направления по работе с инвалидами Синодального отдела по благотворительности Вероника Леонтьева.

12 мая состоится отборочный тур, а также круглый стол по обмену опытом среди педагогов и добровольцев из разных регионов России. 13 мая после Божественной литургии в Свято-Троицкой Сергиевой лавре пройдут гала-концерт фестиваля и благотворительная ярмарка декоративно-прикладного искусства.

В Сергиевом Посаде находится одно из самых известных социальных учреждений России — дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов. Здесь учатся 200 детей, для них осуществляют уникальные современные методики обучения и реабилитации.