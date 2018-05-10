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Сергиев Посад примет детский инклюзивный фестиваль
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Сергиев Посад примет детский инклюзивный фестиваль 

ТАСС 25 минут назад
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Открытый фестиваль детских социальных учреждений «Пасхальная радость», в котором участвуют коллективы коррекционных школ, реабилитационных центров, объединений родителей детей-инвалидов из 14 регионов России, пройдет с 11 по 13 мая в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви.
"В фестивале примут участие 34 коллектива детских домов— интернатов, коррекционных школ, реабилитационных центров, творческих объединений родителей, воспитывающих детей-инвалидов", — рассказали в пресс-службе.
"Впервые на фестиваль приезжают представители из 14 регионов России. Это говорит о большей открытости социальных учреждений, об их готовности преодолевать тысячи километров не только для участия в социо-культурном проекте, но и для знакомства с духовно-культурным наследием России", — отметила один из организаторов фестиваля, руководитель направления по работе с инвалидами Синодального отдела по благотворительности Вероника Леонтьева.
12 мая состоится отборочный тур, а также круглый стол по обмену опытом среди педагогов и добровольцев из разных регионов России. 13 мая после Божественной литургии в Свято-Троицкой Сергиевой лавре пройдут гала-концерт фестиваля и благотворительная ярмарка декоративно-прикладного искусства.
В Сергиевом Посаде находится одно из самых известных социальных учреждений России — дом-интернат слепоглухих для детей и молодых инвалидов. Здесь учатся 200 детей, для них осуществляют уникальные современные методики обучения и реабилитации.
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