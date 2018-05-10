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Американцы пожаловались на скунсоподобную вонь от марихуановых плантаций
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Американцы пожаловались на скунсоподобную вонь от марихуановых плантаций 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жители города Карпинтерия (штат Калифорния, США) пожаловались на сильный неприятный запах от марихуановых плантаций, передает Associated Press.
Как сообщили местные жители, от теплиц, в которых выращивают марихуану, «исходит скунсоподобная вонь». По словам одного из собеседников агентства, они просыпаются ночью от кашля и вынуждены затыкать щели в дверях подушками, плотно закрывать окна и жечь благовонии.
«Мы не хотим, чтобы травой воняло, нам нужен свежий воздух», — сказал один из опрошенных горожан, живущий рядом с теплицами.
С момента легализации марихуаны в штате 1 января этого года в Карпинтерии было выдано более 800 лицензий на производство марихуаны, пишет агентство. Всего в городе, расположенном недалеко от Лос-Анджелеса и известном своими пляжами, вином и климатом, проживают около 14 тысяч человек.
На данный момент в США использование марихуаны в рекреационных целях полностью легально в девяти штатах и столице государства Вашингтоне. Согласно федеральному законодательству она по-прежнему относится к запрещенным веществам.
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