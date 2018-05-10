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СМИ: создатели «Смешариков» и «Покемона» вместе снимут мультфильм
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СМИ: создатели «Смешариков» и «Покемона» вместе снимут мультфильм 

ТАСС 1 час назад
Фото: Tlum.ru
ТАСС, 10 мая. Российская группа компаний «Рики», создатель популярного сериала «Смешарики», и американские Baboon Animation и 3 Beep вместе снимут мультипликационную комедию «Мой друг Финник» (My Friend Finnick). Об этом в четверг сообщил журнал Variety.
По его данным, в основе сюжета мультфильма — история десятилетней девочки по имени Кристен, которая переезжает вместе с семьей из США в Шотландию. Там героиня знакомится с магическим существом по имени Финн.
Как отмечает издание, премьера картины состоится в 2020 году. Ее бюджет составит $7 млн  Сценарий для будущего мультфильма написали Денис Чернов, ведущий режиссер «Смешариков», Татьяна Белова из группы «Рики» и американский продюсер Тим Веренко, среди работ которого — сериалы «Покемон» (Pokemon, 1997-2017) и «Клуб Винкс — Школа волшебниц» (Winx Club, 2004-2015).
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