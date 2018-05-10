Режиссер «Смешариков» делает полнометражный англоязычный мультфильм

Мы уже писали вам о том, что у ГК «Рики» готовится новый полнометражный мультфильм о домовом. Оказывается, это будет совместная работа режиссера «Смешариков» Дмитрия Чернова и анимационных кинокомпаний Baboon Animation и 3 Beep.

Мультфильм получил название «Мой друг Финник» (My Friend Finnick), он будет англоязычным с расчетом на международный прокат. По словам создателей, это жанр веселой приключенческой комедии для семейного просмотра.

10-летняя американская девочка Кристен переезжает вместе с родителями в Шотландию. Оказывается, что в их новом доме живет волшебное существо, которое зовут Финн, скромный, но проказливый домовой. В один момент Кристен пропадает, и Финн вынужден отправиться на ее поиски, рискуя жизнью.

Когда фильм выйдет в прокат (и в какой стране он выйдет раньше), пока не сообщается.

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