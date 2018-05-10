Приоритет Собянина: Новой Москве нужны горные лыжи

Масштабный горнолыжный комплекс планируется возвести около парка «Красная Пахра» в Новой Москве . Этой новостью обрадовала столичных любителей скоростных спусков Москомархитектура. Общая площадь застройки составит 115 гектаров. Также сообщается, что проект предусматривает строительство около 100 тысяч квадратных метров недвижимости.

Однако опрошенные нами эксперты отнеслись к этому радужному проекту без восторга — они указывают на колоссальное количество нерешенных проблем, существующих на присоединенных к столице территориях. В Новой Москве не хватает школ, детских садов, больниц, рабочих мест, дорог. Вместо этого городские власти предлагают жителям оттачивать мастерство на снежных трассах.

— Около Москвы уже есть около 20 горнолыжных спусков: «Кант», «Звездочка», «Куркино», «Снежком», чуть подальше «Волен», «Сорочаны» и т.д., — поясняет спортивный журналист Олег Дроздов . — Практически все они вполне цивилизованные. Но тут, как я понял, собираются строить дорогущий громадный комплекс по принципу «Красной поляны» в Сочи . Размах именно такой — больше 100 га, на которых будут располагаться сам курорт и элитные домики, рассчитанные явно на не бедных людей.

Рядовые москвичи такие курорты вряд ли потянут. В том же построенном несколько лет назад в Красногорске всесезонном «Снежкоме» посетителей совсем немного — ценники там приличные.

И этот проект тоже весьма дорогостоящий. Официальный бюджет Москвы на 2018 год более 2 триллионов рублей — огромнейшая сумма. Такие деньги чиновников развращают. Кроме того, московские власти очень любят пускать пыль в глаза.

«СП»: — Может быть, стоило бы на эти деньги построить что-то другое?

— Неоднократно заявлялось, что присоединенные территории надо по инфраструктуре подтягивать к Москве. Люди получили статус москвичей, но вынуждены ездить за всем необходимым в Большую Москву, потому что там, где они живут, нет почти ничего. Изначально была идея присоединить эти территории, чтобы разгрузить Москву — но она совершенно не работает. Сейчас, наконец, стали вести метро, однако этого недостаточно.

В первую очередь надо решать все эти проблемы — с дорогами, школами, больницами. А курорты как в Швейцарии или в Сочи — это, конечно, замечательно, но пока они могут и подождать.

Архитектор и руководитель архитектурной мастерской Алексей Кротов критикует саму идею Новой Москвы, называя ее исключительно коммерческим проектом:

— Новая Москва — это абсолютная глупость с точки зрения градостроительства. Профессиональное архитектурное сообщество предупреждало, что города там не будет. Город — сложный организм, чтобы он развивался, нужны места приложения труда, свои центры, подцентры, своя сфера обслуживания, своя культурная составляющая. Все это создавать очень дорого. Изначально власти обещали даже часть городских и государственных функций туда вынести, но ничего подобного так и не произошло.

«СП»: — Для чего же тогда были нужны эти районы?

— Только для одного — чтобы продавать жилье, которое востребовано и имеет в Москве высокую стоимость. Индустриальное домостроение устраивает этот бизнес. Никакого другого разумного объяснения тому, что там делается, нет. Это коммерческий проект, пролоббированный структурами, заинтересованными построить жилье, а дороги и рабочие места их не интересуют. У города тоже свои коммерческие интересы, и они вовсе не совпадают с интересами жителей. Жители у нас всегда на последнем месте. Поэтому там нет ни дорог, ни школ, ни поликлиник в нужном объеме.

Чиновники ангажированы. Они должны отработать свое — в виде строительных площадок и т.д. Горнолыжный курорт, о котором идет речь — из этой же серии. Кроме того, конечно, нынешней городской администрации очень хочется поразить, произвести впечатление, отчитаться и получить свои «звездочки» — о том, что будет с городом завтра, они не думают. Относятся к нему, как к дойной корове.

В результате Москва уже разрослась до губительных размеров — сейчас почти каждый десятый житель страны является москвичом. При этом мы оголяем страну — территорию, которая нам досталась от предков. Может, стоило бы вкладывать деньги и куда-то на периферии?

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