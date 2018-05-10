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«Стояли 40 минут»: самарцы пожаловались на огромные очереди в туалеты 9 мая
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«Стояли 40 минут»: самарцы пожаловались на огромные очереди в туалеты 9 мая 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Некоторые жители областной столицы остались недовольны организацией праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, на площади Куйбышева. Со слов горожан, в биотуалеты выстроились огромные очереди.
За одной из трибун установили 3 кабинки
Вечером 9 мая горожане съехались на главную площадь города, чтобы послушать праздничный концерт и посмотреть салют. Но из-за проблем с инфраструктурой некоторые граждане больше времени провели в очереди.
— Мы стояли около 40 минут. Некоторые граждане заходили в кабинки вдвоем, чтобы ускорить процесс, — рассказали недовольные жители.
По мнению самарцев, огромные очереди возникли в том числе из-за недоступности стационарных туалетов на площади Куйбышева. Сотрудники полиции оградили проход к подземным уборным металлическими конструкциями.
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