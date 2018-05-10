«Стояли 40 минут»: самарцы пожаловались на огромные очереди в туалеты 9 мая

Некоторые жители областной столицы остались недовольны организацией праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, на площади Куйбышева . Со слов горожан, в биотуалеты выстроились огромные очереди.

За одной из трибун установили 3 кабинки

Вечером 9 мая горожане съехались на главную площадь города, чтобы послушать праздничный концерт и посмотреть салют. Но из-за проблем с инфраструктурой некоторые граждане больше времени провели в очереди.

— Мы стояли около 40 минут. Некоторые граждане заходили в кабинки вдвоем, чтобы ускорить процесс, — рассказали недовольные жители.

По мнению самарцев, огромные очереди возникли в том числе из-за недоступности стационарных туалетов на площади Куйбышева. Сотрудники полиции оградили проход к подземным уборным металлическими конструкциями.