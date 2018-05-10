«Потешный двор» вдарил по очередям на аттракцион интернетом

С этого года парк аттракционов «Потешный двор» ввел новую возможность пополнения карт. Чтобы не стоять в очередях, пополнить дисконтную карту можно онлайн.

Для этого нужно скачать приложение «Потешный двор» через Google Play или AppStore. Если нет возможности сделать это через смартфон — не беда. В таком случае пополнить счет можно через личный кабинет на сайте парка аттракционов.

В этом году парк начал свою работу с 6 мая. В этом месяце воскресенье — выходной день в «Потешном дворе». В 2018 году цены на аттракционы составляют от 50 до 160 рублей, в зависимости от дня недели и наличия карты. Стоимость дисконтной карты — 40 рублей.

Ранее архангелогородец обращался в УФАС России по Архангельской области по поводу цен в детском парке. Его не устроило, что муниципальное учреждение, «используя отсутствие конкуренции на рынке и обостренный потребительский спрос у детей, необоснованно завышает цены». Дело было два года назад, и с тех пор цены не изменились.

Очереди в «Потешном дворе» — дело привычное. Особенно по понедельникам, когда цены на аттракционы снижены. Тогда стоять в очередях к кассам можно более 15 минут.