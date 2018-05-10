В списках не значатся. Липецкие ветераны войны остались без ремонта

В 2017 году вся страна в едином патриотическом порыве отмечала 72-ю годовщину Великой Победы. Тогда же оставшимся в живых ветеранам пообещали отремонтировать квартиры. Но прошёл ровно год, и вот мы уже встречаем 73-ю годовщину Победы, а обещанный ремонт так и не состоялся.

«Живу в помойке»

«Не нужны мне их поздравления и подарки. Что от них толку, когда я живу в помойной яме?! — в сердцах говорит 85-летняя ветеран войны, инвалид I группы Майя Шуленина. — Я никогда ничего не просила — всю жизнь сама помогала людям. А когда помощь понадобилась мне, оказалась никому не нужной».

Беда в квартиру ветерана пришла в марте 2015 года. Проснувшись утром, Майя Николаевна обнаружила, что на потолке и стене образовались потёки. Теперь они появляются там после каждого дождя. «Масла в огонь» добавляет сосед сверху: у него течёт канализация, а вся вода льётся в квартиру ветерана. Внутри стоит тяжёлый запах сырости. Из-за него у Майи Николаевны обострились все заболевания.

«Это не жизнь, а мучения, — плачет бабушка. — Неужели я такое заслужила? После всего, что пережила?»

Майю Николаевну война застала восьмилетней девочкой. В то время она с родными жила в Ливнах . Там же устроилась в военный госпиталь, работала наравне со взрослыми: ухаживала за ранеными, мыла полы, стирала окровавленные бинты. До сих пор, говорит, не может забыть нечеловеческие крики и стоны умирающих солдат…

А вот к её мольбам о помощи коммунальщики оказались глухи. Только в ЖЭК она обращалась раз двадцать — всё бесполезно. Майя Николаевна совсем уже отчаялась, но потом услышала в новостях, что президент поручил отремонтировать ветеранам войны квартиры. Было это год назад. А тогдашний председатель департамента ЖКХ Евгений Лисаконов даже обозначил конкретные сроки проведения работ — с мая по декабрь 2017 году. У бабушки, наконец, появилась надежда, что она сможет пожить в нормальных условиях.

Хотели как лучше…

Но время шло, а обещанный ремонт так и не начинался, хотя уже и квартиры обследовали, и фронт работ обозначили. Сначала чиновники сетовали на нехватку денег, потом — на отсутствие областного закона, а когда закон в декабре 2017 г., наконец, приняли, оказалось, что многие ветераны, в их числе и Майя Шуленина, не попали в списки нуждающихся.

«Законом чётко определена категория лиц, кто имеет право на капитальный ремонт, — сказала пресс-секретарь департамента ЖКХ Наталья Бушуева . — Это участники, инвалиды Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда ».

Есть и другие условия. Так, ветеран должен быть собственником квартиры и зарегистрирован в ней в течение последних пяти лет. При этом у него не может быть в собственности иного жилого помещения, даже дачи, и он не должен стоять в очереди на жильё. Не сделают ремонт и тому, кто получал квартиру за счёт государства.

Таким образом, первоначальный список из 428 человек сузился до 147. Большинство ветеранов с лёгкой руки депутатов, принявших закон, просто оказались за бортом.

«Ладно, если бы нам ничего не обещали. Но ведь чиновники сами к нам приходили, спрашивали, в чём нуждаемся. Для чего?» — недоумевает Майя Николаевна.

«Мы хотели как лучше — помочь большему числу ветеранов, но, получается, только зря обнадёжили людей. Некрасиво получилось», — признался начальник управления городского хозяйства Александр Целыковский.

Некрасиво — это ещё мягко сказано. Одни надавали пустых обещаний, другие, очевидно, понимая, что их не получится выполнить, пошли ещё дальше и фактически поделили ветеранов на ветеранов первого и второго сорта. Тем, кому всё-таки посчастливилось попасть в списки, обещают отремонтировать квартиры в этом году. На каждого выделили не более 100 тысяч рублей.