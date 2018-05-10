Росрыболовство в 2017 году перечислило в федеральный бюджет 28,7 млрд рублей

Объем перечисленных Росрыболовством средств в федеральный бюджет в 2017 году составил 28,7 млрд руб., что в 2,7 раза выше показателей 2016 года и на 2,6% выше прогноза, сообщает Счетная палата

«В 2017 г. объем доходов, перечисленных Росрыболовством в федеральный бюджет, на 2.6% превысил показатель уточненного прогноза и составил 28,7 млрд руб., что в 2,7 раза выше уровня исполнения доходов в 2016 г.», — говорится в сообщении ведомства.

При этом исполнение расходов составило 95,3% от объема бюджетных ассигнований.

«Кассовое исполнение расходов федерального бюджета составило 13,8 млрд руб., что составляет 95,3% бюджетных ассигнований и 98,6% лимитов бюджетных обязательств. По состоянию на 1 января 2018 г. остались не исполнены бюджетные назначения в размере 672,9 млн руб. или 4,6%», — указывает Счетная палата.

Ведомство отмечает, что почти половина неисполненного бюджета приходится на капитальные вложения в государственную собственность.

«Основной объем неисполненных назначений (46,8%) образовался по капитальным вложениям в объекты государственной собственности, что обусловлено необоснованным планированием Росрыболовством бюджетных ассигнований на соответствующие цели при формировании федеральной адресной инвестиционной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, отсутствием надлежащего контроля за исполнением подведомственными организациями-застройщиками переданных им от Агентства полномочий госзаказчика по заключению государственных контрактов по объектам капитального строительства», — говорится в сообщении.

Таким образом, из пяти мероприятий по капитальным вложениям в эти объекты ни одно не было полностью исполнено, заключает Счетная палата.

«В результате ни одно из пяти основных мероприятий по капитальным вложениям в объекты госсобственности, предусмотренных госпрограммой «Развитие рыбохозяйственного комплекса», не было выполнено в 2017 г. в полном объеме, кассовое исполнение по бюджетным инвестициям составило всего 510,6 млн руб. или 45,6% от первоначальных бюджетных назначений», — указано в заявлении.