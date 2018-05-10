Почему санитаров томского медцентра перевели в уборщики

Что характерно, вернуть санитаров в ряды младшего медперсонала не поможет даже вмешательство надзорных органов: ведь они «добровольно» подписали новые трудовые договоры. Прокуратура лишь констатировала факт и оштрафовала центр за нарушение процедуры — в частности, работодатель не предупредил будущих уборщиков о переводе заранее, как полагается по Трудовому кодексу. То есть попросту поставил перед фактом. Сумма штрафа для медучреждения мизерна — 31 тысяча рублей.

Санитары — младший медицинский персонал — могли рассчитывать на увеличение зарплаты в 2018 году, это гарантирует указ президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». А уборщики — это неквалифицированная рабочая сила, они под действие указа не попадают.

Как признался в беседе с «РГ» замдиректора медицинского центра по общим вопросам Вадим Лебедько, массовые переводы работников из одной категории в другую — не редкость в сфере здравоохранения. Однако, по его мнению, дело не в деньгах: как считает управленец, таким образом администрации медучреждений приводят в соответствие фактически выполняемую работу и должность.

— Это не значит, что все наши санитарки переведены в уборщицы. Младший медперсонал остался в операционном блоке, реанимации, палатах интенсивной терапии, — подчеркнул Вадим Лебедько. — Традиционно в здравоохранении сложилось так, что санитаром считается даже тот, кто просто моет полы. Но после того, как вышел новый профессиональный стандарт, была определена компетенция и квалификация сотрудников. Указ президента касается квалифицированного персонала, в этом смысле мы лишь приводим положение дел в соответствие с законом. Ведь, к примеру, если человеку не положены льготы «за вредное производство», руководитель не имеет право их назначать, это было бы нарушением. Так и в нашем случае.

Отметим, что профстандарт для санитаров был принят еще в январе 2016 года. И больше двух лет несоответствие обязанностей и должностей в медцентре никого не волновало — пока не было предписано поднять персоналу зарплату. Теперь в центре более полутора сотен уборщиков. Наверное, очень чисто. Но любопытно: кто же ухаживает за пациентами в обычных палатах? Неужели все 167 «разжалованных» раньше только и делали, что мыли полы?

Но если сотрудники томского медцентра согласились на понижение в должности, то из других медучреждений раздаются жалобы: почему обязанности не меняются, а длительность отпуска, медицинский стаж и зарплата сокращаются? О таком положении дел в начале нынешнего года заявили сотрудницы Тогучинской ЦРБ в Новосибирской области . Здесь нескольких санитарок перевели в «службу клининга», и оклад у них теперь двенадцать тысяч рублей вместо прежних семнадцати тысяч, а обязанности по уходу за больными никто не отменял.

Между тем Изменения штатных расписаний начались и в научных институтах. Как подчеркнула председатель профсоюза СО РАН Людмила Левченко, сразу в нескольких сибирских НИИ научных сотрудников стали переводить на полставки.