Около особняка в Зубчаниновке поставили памятник должнику за коммунальные услуги

Самаре установили первый памятник должнику за коммунальные услуги. Об этом сообщили представители «Самарских коммунальных систем».

«Напоминание» будет стоять до полного погашения долга

— Трехтонная конструкция находится напротив одного из коттеджей в поселке Зубчаниночка, — рассказали в «СКС». — Его владелец задолжал за водоснабжение и водоотведение 60 тысяч рублей.

«Награду» должнику «вручали» рабочие

«Награду» к дому должника подвезли в кузове грузовика. После черно-желтую пирамиду с надписями «Здесь живет должник», «Вы должны» и «Долг за воду заплатите» с помощью крана переставили на лужайку.

Теперь это «напоминание» будет стоять перед коттеджем до тех пор, пока владелец не погасит все свои долги. После «черную метку» перевезут в другое место.