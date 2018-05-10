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Около особняка в Зубчаниновке поставили памятник должнику за коммунальные услуги
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Около особняка в Зубчаниновке поставили памятник должнику за коммунальные услуги 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре установили первый памятник должнику за коммунальные услуги. Об этом сообщили представители «Самарских коммунальных систем».
«Напоминание» будет стоять до полного погашения долга
— Трехтонная конструкция находится напротив одного из коттеджей в поселке Зубчаниночка, — рассказали в «СКС». — Его владелец задолжал за водоснабжение и водоотведение 60 тысяч рублей.
«Награду» должнику «вручали» рабочие
«Награду» к дому должника подвезли в кузове грузовика. После черно-желтую пирамиду с надписями «Здесь живет должник», «Вы должны» и «Долг за воду заплатите» с помощью крана переставили на лужайку.
Теперь это «напоминание» будет стоять перед коттеджем до тех пор, пока владелец не погасит все свои долги. После «черную метку» перевезут в другое место.
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