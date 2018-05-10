Российские специалисты обследуют состояние строящегося железнодорожного моста Нижнеленинское — Тунцзян (КНР) после ледохода

Водолазы обследуют состояние возводимых конструкций, после чего работы продолжатся в активном ритме. «Строители столкнулись со сложностями в ходе работ на четвертой опоре, стараются с ним справляться, было допущено отставание по срокам. На это были как объективные, так и субъективные причины. Ледоход по Амуру прошел, риски были устранены и теперь необходимо восстанавливать срезанное шпунтовое ограждение», — сказал губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь

По его словам, сейчас самое главное не упустить сроки и по максимуму использовать наступающий летний период, чтобы наверстать отставание. Подрядной организацией подготовлен скорректированный план-график работ, в соответствии с которым строители планируют до конца 2018 года закончить строительство мостового перехода.

Синхронно с мостом должно завершиться создание нового пункта пропуска. Как отмечают в правительстве ЕАО, объект возводится на федеральные средства, но к деятельности подрядчика есть нарекания. А. Левинталь сообщил об обращении к полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу с просьбой дать поручение Минтрансу , координирующему данный проект, ускорить работы и усилить контроль.

Напомним, длина трансграничного моста составляет 2,2 км, из которых 309 м, включая 4 опоры, приходится на российскую сторону. Мостовой переход рассчитан под два железнодорожных пути с совмещенной колеей российского и китайского стандартов. В реализации проекта участвует Фонд развития Дальнего Востока.