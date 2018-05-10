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Стало известно, когда в Москве начнут перекрывать дороги из-за ЧМ-2018
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Стало известно, когда в Москве начнут перекрывать дороги из-за ЧМ-2018 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Связанные с проведением игр чемпионата мира по футболу перекрытия на дорогах в Москве начнутся с 13 июня. Об этом рассказал в эфире телеканала РБК заммэра столицы Максим Ликсутов.
По его словам, по требованиям FIFA и оргкомитета меры безопасности с перекрытием улиц надо было вводить практически за две недели до начала турнира. «Но мы совместными усилиями, тренировкой и тестовым матчем показали, что мы готовы в Москве ввести эти меры (всего лишь за один день до начала чемпионата мира. По поручению мэра мы сделали, я считаю, очень важную вещь для жителей и для всего города», — сказал Ликсутов.
Он отметил, что места перекрытий опубликуют в ближайшее время.
Справка «СП»:
ЧМ-2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве (12 игр), Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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