Перекрытия дорог в Москве во время ЧМ‑2018 не будут глобальными 

Во время проведения чемпионата мира по футболу в Москве будет ограничиваться движение автотранспорта, при этом перекрытия не будут глобальными, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Он предположил, что в июне-июле, в дни чемпионата мира по футболу, в Москве произойдет резкое уменьшение количества автомобилей на дорогах, поэтому возможное ухудшение движения не станет большой проблемой.
«Единственный момент, который будет подвержен более глобальным изменениям, — это зона безопасности вокруг спортивных объектов», — сказал Ликсутов в интервью телеканалу РБК.
В частности, ограничения будут вводиться в районе Хамовники, в котором находится стадион «Лужники». Однако перекрытия движения не будут глобальными, а начнутся они за день до начала мирового первенства.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
Ранее Ликсутов встречался с жителями района Хамовники, чтобы рассказать о работе транспорта вблизи спорткомплекса «Лужники» во время ЧМ-2018. В дни матчей, а также за день до игр часть улиц района будет перекрыта, так как здесь расположен главный стадион соревнований — «Лужники». Перекрытия необходимы для безопасности жителей, а также гостей и участников мундиаля.