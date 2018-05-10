Заслуженный учитель рассказал о причинах стрельбы в Новосибирске

городе Барабинске Новосибирской области произошла стрельба. В филиале «Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина» 16-летний учащийся принес с собой охотничье ружье, открыл стрельбу по своим сокурсникам, ранил одного из них в плечо и уже после покончил с собой выстрелом в голову. По инциденту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте прокураторы Новосибирской области. Причиной инцидента в прокуратуре назвали личную неприязнь в отношениях учащихся.

В эфире НСН доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования и заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург назвал причиной участившихся инцидентов в российских школах «бешеное развитие цивилизации».

«Это очень глубокая и очень тяжелая проблема возрастания агрессии. Тут огромный комплекс причин и нельзя все отнести к одной. Некоторые депутаты говорят про влияние Америки, кто-то говорит про интернет, но здесь более глубокие вещи. Вообще, это бешеное развитие цивилизации, когда люди не справляются не с психическими нагрузками. Я работаю на стыке медицины и педагогики сто лет уже. На первом месте среди заболеваний у детей психоневрологические», — сказал он.

По его словам, для борьбы с этой тенденцией необходимо вспомнить о том, что школы помимо работы над высокими результатами ЕГЭ, должны проводить нравственное воспитание учеников.