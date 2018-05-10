Заслуженный учитель рассказал о причинах стрельбы в Новосибирске 

В городе Барабинске Новосибирской области произошла стрельба. В филиале «Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина» 16-летний учащийся принес с собой охотничье ружье, открыл стрельбу по своим сокурсникам, ранил одного из них в плечо и уже после покончил с собой выстрелом в голову. По инциденту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте прокураторы Новосибирской области. Причиной инцидента в прокуратуре назвали личную неприязнь в отношениях учащихся.
В эфире НСН доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования и заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург назвал причиной участившихся инцидентов в российских школах «бешеное развитие цивилизации».
«Это очень глубокая и очень тяжелая проблема возрастания агрессии. Тут огромный комплекс причин и нельзя все отнести к одной. Некоторые депутаты говорят про влияние Америки, кто-то говорит про интернет, но здесь более глубокие вещи. Вообще, это бешеное развитие цивилизации, когда люди не справляются не с психическими нагрузками. Я работаю на стыке медицины и педагогики сто лет уже. На первом месте среди заболеваний у детей психоневрологические», — сказал он.
По его словам, для борьбы с этой тенденцией необходимо вспомнить о том, что школы помимо работы над высокими результатами ЕГЭ, должны проводить нравственное воспитание учеников.
К детям с отклонениями предложили приставить соцработников «Мы стали очень серьезно забывать, что педагогика — это, прежде всего, продукт, что педагогика — это, прежде всего, наращивание и духовных, и нравственных мускулов у людей. Поэтому здесь нельзя все свести к охране, к облучениям интернета. Это стиль школы. Дух школы должен быть добрым», — отметил Ямбург. По мнению доктора педагогических наук, как никогда важно иметь в каждой школе психолога, а в больших учреждениях даже нескольких. «Мы долгие годы делали то, чтобы разрушить психологическую службу. А грамотный психолог — это специалист по неодинаковости. Эти дети неодинаковые. У каждого свои проблемы, свои детские травмы, потому что абсолютно здоровых людей в наше время не существует», — заключил Ямбург. Напомним, в российских школах с начала 2018 года произошло уже несколько громких инцидентов с нападением учеников. 18 апреля в Стерлитамаке ученик с ножом напал на преподавателя и соучеников, пострадали преподавательница и две ученицы. 2 февраля в Калужской области школьник напал на одноклассника с кухонным ножом.19 января в школе в Улан-Удэ получили ранения семь человек после нападения девятиклассника, а 15 января в Перми в результате школьной поножовщины пострадали 15 человек.