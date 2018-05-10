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Юрлицо впервые исключено из реестра ФССП за нарушения при взыскании долгов
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Юрлицо впервые исключено из реестра ФССП за нарушения при взыскании долгов 

Банки.ру 1 час назад
ООО «Константа» исключено из государственного реестра юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.
Как уточняется, приказ главного судебного пристава Санкт-Петербурга был издан 7 мая. В течение пяти дней организация обязана вернуть в Управление ФССП России по Санкт-Петербургу свидетельство о регистрации № 3/17/78000-КЛ.
В ведомстве пояснили, что юридическое лицо было исключено из государственного реестра на основании пункта 2 части 2 статьи 16 федерального закона от 3 июля 2016 года № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон „О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях“ в связи с выявлением неоднократных нарушений обязательных требований данного закона в течение года. Так, с начала 2017 года в отношении ООО „Константа“ судами было рассмотрено более 100 дел об административных правонарушениях.
ООО „Константа“ стало первым юридическим лицом, исключенным из государственного реестра за неоднократное нарушение законодательства в сфере возврата просроченной задолженности, указали в ФССП.
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