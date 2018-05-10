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Русские фразы, которые заводят иностранцев в тупик
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Русские фразы, которые заводят иностранцев в тупик 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Совсем скоро нас ждет Чемпионат мира по футболу FIFA, и в Россию приедут тысячи иностранных туристов. Какие фразы лучше не произносить при заграничных болельщиках, чтобы не сбить их с толку?
«Да нет, наверное»
Фото: socialego.mediasole.ru  Представьте себя на месте англичанина или немца: утверждение, отрицание и неуверенность, и все это в одном флаконе.
«Ноги в руки и вперед»
Фото: voprosy-kak-i-pochemu.ru  Никогда не произносите эту фразу при иностранце, только если вы не хотите ввести его в ступор. Ну как можно взять ноги в руки, да при этом еще и куда-то двигаться?!
«Мне фиолетово», ну или «глубоко фиолетово»
Фото: liveinternet.ru  Вам очень трудно будет объяснить носителю другого языка, как цвет связан с чувствами и почему именно фиолетовый обозначает безразличие, а тоска — зеленая. Некоторые связывают возникновение этого жаргонного выражения с психологией: якобы фиолетовый цвет символизирует самодостаточность человека и его отстраненность от происходящего вокруг. Однако лингвисты возражают: «фиолетово» — просто достаточно длинное и красивое слово, которое приглянулось молодежи.
«Руки не доходят»
Фото: atkritka.com  Опять эти руки! А если в конце этой фразы добавляется какой-нибудь глагол, например, «руки не доходят прочитать» или «руки не доходят посмотреть», то вообще с ума можно сойти. Есть версия, что рукава на одежде знати в давние времена были длиннее, чем на крестьянских рубахах, ведь богачам не нужно было заниматься физической работой. Поэтому их руки до каких-то дел и не доходили — из-за длинных рукавов.
По материалам gramotno.ru
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