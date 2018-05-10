Киркоров отправился на «Евровидение» с таинственной незнакомкой

В последнее время в Instagram знаменитого артиста все чаще мелькают совместные кадры с очаровательной блондинкой. «Кто же это?» — постоянно задают Филиппу один и тот же вопрос его фолловеры. Мы знаем ответ.

Филипп Киркоров заинтриговал поклонников снимками и видео с неизвестной девушкой. СМИ уже приписали артисту новый роман. Незнакомкой оказалась Катя Гусева — официальный диджей певца. Девушка уже давно известна в узких кругах шоу-бизнеса. Сначала Катя долгое время была ведущей на телеканале «Fashion TV», позже участвовала еще в нескольких радио и телевизионных проектах. Но сейчас Катю многие знают как fashion-диджея. Она выступает в самых известных ресторанах и клубах столицы, дает гастроли по городам.

Именно Гусева стала одним из самых почетных гостей на его 51-м юбилее, который Киркоров отпраздновал в Лиссабоне , столице Португалии . Кстати, артист выбрал эту локацию не просто так — на Евровидении в этом году он продюсирует молодую и талантливую группу Doredos. А сейчас они с Филиппом вместе следят за событиями «Евровидения», а в перерывах, если судить по их аккаунтам, гуляют по паркам и улочкам Лиссабона.

Подписчики Киркорова тоже заметили, что артист часто выкладывает фотоснимки с очаровательной блондинкой, и стали предполагать, что она — его возлюбленная. «Филипп, очень за вас рада. Вы — красивая пара», «Вот это другое дело, красивая пара!», «Кто же эта таинственная незнакомка?», «Какая красавица рядом с вами, мне очень нравится!».

Сама Екатерина утверждает, что у них с Киркоровым исключительно дружеские отношения: «Я восхищаюсь Филиппом и его творчеством. Он безумно талантливый артист, песни которого знакомы каждому. Он замечательный человек. И я искренне рада, что мы познакомились с ним, он оценил мои ремиксы на его песни».

По чертам лица можно понять, что ожидать от мужчины

В сеть попала информация, кто станет следующим холостяком

Читайте также: