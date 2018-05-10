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«Волгоград Арена» на 9 мая установила рекорд посещаемости
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«Волгоград Арена» на 9 мая установила рекорд посещаемости 

Свободная пресса 1 час назад
Новый стадион «Волгоград Арена» установил свой рекорд посещаемости во время финала Кубка России, в котором неожиданно приняли участие такие команды, как «Тосно» (Ленинградская область) и «Авангард» (Курск). Как сообщалось, в финале Кубка России «Тосно» переиграл «Авангард» со счетом 2:1 и стал обладателем престижного трофея.
На игру в Волгограде пришли 40373 зрителя. Все билеты были бесплатными и распределялись РФС, правда, были и попытки продавать их. Из Курска в Волгоград прибыло 15 автобусов с фанатами.
Финал Кубка России на стадионе «Волгоград Арена» не обошелся без звезд шоу-бизнеса. На стадионе спел Дмитрий Маликов, а потом посмотрел футбол и сделал селфи с вице-премьером РФ Виталием Мутко, уход которого из спорта горячо обсуждается в последнее время.
Ранее нижегородский «Олимпиец» в тестовом матче на новом стадионе, построенном к ЧМ-2018, установил рекорд ФНЛ — второго по значимости дивизиона российского футбола. На игру с командой «Луч-Энергия» в Нижнем Новгороде пришло 42 100 зрителей.
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