«Волгоград Арена» на 9 мая установила рекорд посещаемости

Новый стадион «Волгоград Арена» установил свой рекорд посещаемости во время финала Кубка России , в котором неожиданно приняли участие такие команды, как «Тосно» ( Ленинградская область ) и «Авангард» ( Курск ). Как сообщалось, в финале Кубка России «Тосно» переиграл «Авангард» со счетом 2:1 и стал обладателем престижного трофея.

На игру в Волгограде пришли 40373 зрителя. Все билеты были бесплатными и распределялись РФС , правда, были и попытки продавать их. Из Курска в Волгоград прибыло 15 автобусов с фанатами.

Финал Кубка России на стадионе «Волгоград Арена» не обошелся без звезд шоу-бизнеса. На стадионе спел Дмитрий Маликов , а потом посмотрел футбол и сделал селфи с вице-премьером РФ Виталием Мутко , уход которого из спорта горячо обсуждается в последнее время.

Ранее нижегородский «Олимпиец» в тестовом матче на новом стадионе, построенном к ЧМ-2018, установил рекорд ФНЛ — второго по значимости дивизиона российского футбола. На игру с командой «Луч-Энергия» в Нижнем Новгороде пришло 42 100 зрителей.