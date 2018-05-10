9 мая в Крутых ключах отметили День Победы

Праздничные мероприятия начались с открытия мемориальной доски в честь Дмитрия Устинова , маршала СССР. Затем у мемориала легендарному танку Т-34 в Крутых ключах начался торжественный митинг, где почетными гостями стали участники и ветераны Великой Отечественной войны. Закончилось мероприятие минутой молчания и церемонией возложения цветов к монументу танку-победителю. Ярким и запоминающимся моментом стал эпизод, когда в небо полетели воздушные шары в цветах российского флага.

Далее начался большой концерт на сцене, которую установили на перекрестке улиц, названных в честь Героев Советского Союза Дмитрия Устинова и Ивана Финютина. Концертная программа состояла из выступлений детских творческих коллективов, принял участие в концерте ансамбль «Гармония», состоящий из участников совета ветеранов микрорайона Крутые ключи. В их исполнении прозвучала лирическая песня «Катюша». Также на сцене выступали воспитанники детского сада, школы № 7, вокальные, танцевальные студии микрорайона, звучали стихи на военно-патриотическую тематику. Недалеко от концертной площадки развернулась настоящая полевая кухня. Праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Крутых ключах длились около пяти часов.

"Дорогие ветераны, дорогие участники Великой Отечественной войны, жители Крутых ключей и наши гости! Я считаю, что сегодняшний день — самый величайший в череде государственных праздников. Очень дорогой ценой далась нам эта Победа. Нет ни одной семьи в нашей стране, которую обошла бы стороной эта самая кровопролитная в истории человечества война. От души всех вас поздравляю с Днем Победы, с этим великим праздником! Приятно видеть сегодня лица наших ветеранов и вместе с ними наше подрастающее поколение — детей! Самое важное, что у нас есть — это преемственность поколений".

"Уважаемые ветераны, дорогие труженики тыла, члены их семей, уважаемые жители! 9 Мая — это праздник, который всех нас объединяет. Это наша общая историческая память, это источник нашего глубокого уважения к тем, кто в годы войны отстаивал честь и независимость нашей Родины! События Великой Отечественной войны, во многом формируют гражданскую позицию и в наши дни. Только Советский Союз позволил остановить распространение фашизма по всему миру, ценой жизни многих миллионов людей. Давайте будем достойны памяти огромного великого подвига, который совершили наши предки, дедушки, бабушки, прадедушки и прабабушки. Они трудились в тылу, работали в полях, на заводах, жертвовали собой в бою, они сделали все, чтобы мы с вами жили!"