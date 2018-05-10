«Алиса в стране чудес». Встреча с переводчиком Евгением Клюевым

Недавно «Самокат» переиздал «Алису в стране чудес» и «Алису за зеркалом» в новом переводе писателя, поэта и мастера абсурда Евгения Клюева

Существует более 20 переводов «Алисы в стране чудес» на русский язык, но классическим стал текст Нины Демуровой.

Евгений Клюев, известнейший переводчик и филолог, писатель, эксперт в литературе абсурда решил не конкурировать с кем бы то ни было, а сохранить максимальную верность первоисточнику, сохранив особенности ритма, языковых и логических игр Кэрролла. На презентации он сам расскажет много всего интересного о работе над книгой.

Иллюстрации к новой «Алисе» сделала голландская художница Флоор Ридер в технике граттажа. Голландское издание, кстати, получило множество наград, и «Алисы» с картинками Флоор Ридер сейчас вышли во многих странах мира.

Новую «Алису» можно будет купить на презентации.