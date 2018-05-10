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«Алиса в стране чудес». Встреча с переводчиком Евгением Клюевым
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«Алиса в стране чудес». Встреча с переводчиком Евгением Клюевым 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Недавно «Самокат» переиздал «Алису в стране чудес» и «Алису за зеркалом» в новом переводе писателя, поэта и мастера абсурда Евгения Клюева.
Существует более 20 переводов «Алисы в стране чудес» на русский язык, но классическим стал текст Нины Демуровой.
Евгений Клюев, известнейший переводчик и филолог, писатель, эксперт в литературе абсурда решил не конкурировать с кем бы то ни было, а сохранить максимальную верность первоисточнику, сохранив особенности ритма, языковых и логических игр Кэрролла. На презентации он сам расскажет много всего интересного о работе над книгой.
Иллюстрации к новой «Алисе» сделала голландская художница Флоор Ридер в технике граттажа. Голландское издание, кстати, получило множество наград, и «Алисы» с картинками Флоор Ридер сейчас вышли во многих странах мира.
Новую «Алису» можно будет купить на презентации.
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