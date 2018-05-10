«Всем миром». Как Архангельская область готовилась ко Дню Победы?

Помимо традиционных шествия «Бессмертного полка», салюта и местных концертов, жители области нашли и другие способы сказать «спасибо» ветеранам и погибшим на войне солдатам.

Примечательно, что самые активные участники — молодёжь. Мы выбрали наиболее интересные проекты, которые придумали жители области.

«Никто не отказывает»

Уже второй год проходит акция «Дом со звездой» — она началась в 2017-м, и сейчас возле мест, где жили участники войны, установлено более 2 тысяч памятных знаков.

«Проект распространяется на все районы области, но есть самые активные — это Виноградовский, Устьянский, Ленский, Мезенский и Приморский, — рассказывает координатор движения «Дом со звездой» Екатерина Варакина. — Участвовать в акции может любой гражданин, а может сразу целый район. Вначале пишется заявка в центр «Патриот», чтобы получить звезду, затем мы высылаем звезду, и она размещается либо на доме, где жил солдат, либо возле его квартиры. После этого поместивший делает фотографию и высылает её нам с информацией о своём родственнике, а мы об этом рассказываем всем».

В Устьянском районе учитель младших классов Строевской средней школы Виктория Кункова внедрила в жизнь аналогичный проект «Пусть память живёт вечно», устанавливая вместе с учениками именные таблички на дома солдат.

«В нашем сельском поселении уже не осталось в живых ни одного участника войны, — рассказывает Виктория. — В нашей местности не было боевых действий, но более тысячи человек ушли на фронт, почти половина из них не вернулись — значит, мы должны сохранить память об этих героях».

В администрации района школьникам показали медную капсулу, которая была заложена в основание строевского памятника «Солдат» и которую извлекли при его ремонте. В ней хранились первоначальные списки погибших. Затем школьники стали выяснять у жителей села точные адреса участников войны. Как оказалось, не во всех домах живут родственники погибших — у некоторых уже давно есть новые владельцы, а другие дома не удалось сохранить. «Мы спрашивали разрешения у всех владельцев домов на установку табличек, — говорит Виктория. — Никто не отказал нам в этом. Конечно, на изготовление памятных досок понадобилась немалая сумма».

Деньги собирали всем миром: ребята сдавали макулатуру, с помощью родителей организовывали благотворительные ярмарки. Помогли местные советы депутатов и ветеранов, вокальная группа «Мелодия», которая провела 5 благотворительных концертов, да и просто отдельные земляки. В итоге, сейчас во всём районе установлено уже 167 табличек. Но 9 мая дело не ограничится — ребята собираются и дальше заниматься этим делом.

Маэстро на колледже

На прошлой неделе в Архангельске появился новый большой стрит-арт: теперь на стене Архангельского музыкального колледжа красуется портрет актёра Леонида Быкова в образе лётчика из фильма «В бой идут одни старики».

До этого стена была разрисована вандалами, так что художники сделали сразу два дела — и косметический ремонт, и отдали дань памяти ветеранам. Работа создана студентами педагогического колледжа во главе с преподавателем, дизайнером Кириллом Старицыным. Сюжет, по их словам, выбран не просто так — в советском фильме лётчики не только воевали, но и в минуты отдыха играли музыку. Кстати, аналогичные граффити появятся на стенах домов и в других российских регионах.