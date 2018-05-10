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Кобзон прокомментировал песню Юлии Самойловой для Евровидения
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Кобзон прокомментировал песню Юлии Самойловой для Евровидения 

360tv.ru 1 час назад
Советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон прокомментировал песню I Won't Break («Я не сдамся»), с которой Юлия Самойлова выступит на Евровидении‐2018. Об этом сообщило РИА ФАН.
Песня «Я не сдамся» написана после многочисленных европейских претензий к Юле. И авторы этой песни, как и авторы номера, с которым будет выступать россиянка, дают правильный посыл, потому что сдаваться не имеет смысла
Иосиф Кобзон.
Он назвал Юлию Самойлову одной из немногих российских эстрадных певиц, которые действительно талантливы, и пожелал девушке удачи.
Певица Юлия Самойлова 10 мая представит Россию на Евровидении в Португалии. Девушка рассказала, о чем поет в своей песне и почему выбрала именно эту композицию для конкурса.
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