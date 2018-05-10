Антимонопольная служба Башкирии признала незаконной закупку УМПО

Поддержал антимонопольный орган республики и подтвердил законность его решения Арбитражный суд Башкирии . Ведомство отказалось удовлетворять требования «ОДК-УМПО» и признавать законность проведения аукциона.

Как сообщает ведомство, общество «Триметр» участвовало в открытых торгах: соревновалось за право внедрения на «ОДК-УМПО» централизованного контроля информационной безопасности. Согласно заявке, требовалось поставить на завод семь источников питания постоянного тока для питания испытательных стендов GEN-40-250. Согласно закупочной документации, максимальная цена договора предполагалась в 5,788 млн рублей.

«Триметр» осталось недовольно действиями УМПО при проведении аукциона и в октябре прошлого года обратилось с жалобой в антимонопольную службу РБ. Разобравшись в обстановке, антимонополисты торги приостановили.

— «ОДК-УМПО» не согласилось с решением, обратилось в Арбитражный суд РБ и попросило признать его незаконным и отменить, — рассказали в ведомстве.

Однако арбитраж подтвердил законность решения антимонополистов и в удовлетворении просьбы УМПО отказал.

Впрочем, у предприятия есть еще время чтобы оспорить решение арбитров: в течение месяца УМПО может подать апелляцию в Восемнадцатый арбитражный суд.