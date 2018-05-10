В Подмосковье сформируют реестр реабилитационных центров для наркозависимых

Подмосковье межведомственная рабочая группа формирует реестр реабилитационных центров для наркозависимых, отбор в реестр проводят по 47 критериям, пока в реестр включены две организации, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Главным управлением региональной безопасности Московской области формируется реестр реабилитационных центров для наркозависимых. В реестр включают только проверенные и наиболее эффективно работающие реабилитационные центры», — говорится в сообщении.

Как отметил министр правительства Московской области по безопасности и противодействию коррупции Роман Каратаев, наличие подобного реестра является важным в первую очередь для жителей Подмосковья, поскольку позволит сориентироваться в большом количестве организаций, предлагающих услуги по реабилитации наркоманов.

Отбор реабилитационных центров осуществляется в соответствии с критериями оценки качества услуг по социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. В системе оценки качества услуг реабилитационных центров содержится 47 критериев, которые разделяются на три группы: оценка базовых условий для социальной реабилитации и ресоциализации, оценка самого процесса и его результатов.

ГУ МВД Для отбора организаций, представляющих услуги в данной сфере, сформирована межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Главного управления региональной безопасности Московской области, Минздрава и Минсоцразвития Подмосковья, областного управления Роспотребнадзора России по Московской области. Для консультаций привлекаются специалисты ННЦ наркологии — филиала ФГБУ «НМИЦ ПН имени В. П. Сербского» Минздрава РФ.

На сегодняшний день проводится изучение деятельности подмосковных реабилитационных центров, в ходе которого выявляются организации, не оказывающие надлежащей помощи, а занимающиеся деструктивной деятельностью.

«Благодаря таким проверкам мы получаем достоверную информацию о том, какие центры реабилитации можно рекомендовать гражданам. С нашей стороны крайне важно предоставить жителям данные о добросовестных организациях, в которых созданы нормальные условия, работают грамотные специалисты, реализуются эффективные программы по реабилитации наркозависимых», — пояснил начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными организациями ГУРБ Московской области Александр Зайцев

В настоящее время в региональный реестр уже включены две организации — благотворительный фонд святого праведного Иоанна Кронштадтского и автономная некоммерческая организация социальной помощи «Неугасимая надежда». В стадии изучения находятся шесть негосударственных реабилитационных центров. Вопрос о включении данных организаций в региональный реестр планируется рассмотреть на ближайшем заседании антинаркотической комиссии в Московской области.

Реабилитационные центры, попавшие в региональный реестр, могут претендовать на государственную поддержку и благодаря этому получат дополнительные стимулы.