Прожиточный минимум на душу населения на Дону вырос на 3%

Прожиточный минимум в расчете на душу населения в Ростовской области за I квартал 2018 года утвержден в размере 9554 рубля, что на 3% больше, чем в IV квартале 2017 года, когда он составлял 9262 рубля.

По информации из официальных источников, для трудоспособного населения в I квартале 2018 года сумма прожиточного минимума составила 10138 рублей (в IV квартале — 9857 руб.), для пенсионеров — 7731 рубль (7512 руб.), для детей — 10111 рублей (9662 руб.).

Как пояснили в областном министерстве труда и социального развития, увеличение размера прожиточного минимума связано с сезонным подорожанием картофеля, свежих овощей и фруктов, яиц, молока и продуктов из него.