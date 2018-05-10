«Мусорная» реформа в Белгороде. Тарифы вырастут, а вот улучшится ли услуга?

Выбор оператора

«Согласно новому законодательству, каждый субъект Российской Федерации должен выбрать регионального оператора по вывозу твёрдых отходов. Установлена дата — до 1 января 2019 года в каждом субъекте РФ региональный оператор должен уже работать, — сказал начальник отдела по реализации программ по переработке коммунальных отходов управления ЖКХ департамента ЖКХ Белгородской области Александр Агарков . — Оператор отвечает за всю цепочку обращения с твёрдыми бытовыми отходами, начиная от мест их накопления, или контейнерных площадок возле многоэтажных домов, и заканчивая местами захоронения и утилизации».

Есть федеральная нормативная база, в которой указан порядок выбора регионального оператора. У нас в Белгородской области его выбирает уполномоченный орган — департамент ЖКХ, который проводит конкурс и принимает заявки от организаций, желающих в нём поучаствовать.

Что касается тарифов, то для участия в конкурсе все организации предоставляют свои расчёты стоимости вывоза мусора, по которым впоследствии областная комиссия по регулированию цен и тарифов установит окончательный тариф по вывозу мусора для будущего регионального оператора.

«Конечно, тарифы повысятся, а вот насколько — сказать пока нельзя, — говорит Александр Агарков. — Повышение в первую очередь будет связано с комплексом мероприятий по захоронению и утилизации отходов. Кроме того, по установленным федеральным постановлением правительства критериям мусорные полигоны и организации, которые их используют, будут вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду. Эта плата будет предусмотрена и внесена в новый тариф».

На головы людей?

«При проведении любой реформы в нашей стране неизбежно возникают сложности, но эта реформа давно назрела, — считает руководитель общественного совета «ЖКХ-контроль» по Белгородской области Любовь Киреева. — Реформа системы вывоза ТКО — очень серьёзная программа, какой ещё не было в нашей стране. И для нас очень важно, чтобы при этом соблюдалась социальная справедливость. Если это конкурс, то он должен обязательно пройти честно и открыто для общественности. И победить на нём должен тот заявитель, который представит самый низкий тариф. Но за этот тариф оператор должен быть готов выполнять свои услуги по вывозу, переработке и утилизации быстро и качественно. Была услуга по вывозу твёрдых бытовых отходов (ТБО), которая считалась жилищной услугой, и люди платили тариф с квадратного метра своей жилплощади. Но федеральные законодатели, наконец, приняли решение, что мусор должен оплачиваться по норме накопления. Но надо, чтобы эта реформа, которая должна заработать у нас в регионе с 1 июля 2018 года, не обрушилась на головы людей резким повышением тарифов».

Первый объявленный конкурс на выбор регионального оператора в апреле уже не состоялся потому, что заявки подали всего два участника, и оба допустили ошибки в конкурсной документации. Сейчас состоится новый конкурс, который пройдёт в мае.

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Владимир Родионов прокомментировал возможные последствия реформы:

«Новый тариф для жителей многоквартирных домов может составить ориентировочно 138 руб. с человека. Семья из четырёх человек за вывоз ТКО будет платить 552 руб. Для жителей ИЖС тариф ориентировочно составит 154 руб. с человека. Мы считаем, что такое кратное повышение тарифов неприемлемо и вызовет большой резонанс среди жителей региона, кроме того, оно противоречит постановлению губернатора Белгородской области о предельных индексах изменения размера платы за коммунальные услуги. Мы считаем, что вследствие такого резкого скачка тарифов может сильно увеличиться количество неплательщиков и должников, а впоследствии вырастет и число несанкционированных свалок».