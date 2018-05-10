Босс Lotus рассказал о планах компании на будущее

Генеральный директор Lotus Жан-Марк Галес подтвердил создание сразу двух новых моделей.

Представитель Lotus рассказал, что производитель занимается разработкой нескольких спортивных автомобилей, включая флагманскую модель, которая должна официально дебютировать ближе к 2020 году. Скорее всего, новое транспортное средство станет более современной версией нынешнего Esprit.

Также во время интервью Галес сообщил популярному изданию Autocar, что предстоящая модель играет большую роль для компании и получит место «в верхнем сегменте над Evora». Конечно, технические характеристики он оставил в секрете, но отметил, что новое транспортное средство займет лидирующие позиции благодаря «эффективности, аэродинамике, маневренности и торможению», что способны обеспечить совместную сбалансированную работу.

Про еще один спортивный автомобиль, Lotus раскрыл еще меньше деталей. Вероятно, это будет двухместная модель. Отмечается, в настоящее время корпорация завершает разработку своего первого кроссовера, в основе которого лежит платформа Volvo SPA.