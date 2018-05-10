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Деятельность внутреннего аудита «Ростелекома» соответствует международным профессиональным стандартам
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Деятельность внутреннего аудита «Ростелекома» соответствует международным профессиональным стандартам 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В ПАО «Ростелеком» завершена диагностика функции внутреннего аудита, которая проводилась компанией EY, узнал KOSTROMA.TODAY. По результатам диагностики деятельность внутреннего аудита признана «как в целом соответствующая» Международным профессиональным стандартам группы 1300 внутреннего аудита Института внутренних аудиторов (далее — Стандарты).
Это означает, что внутренний аудит имеет положение о внутреннем аудите, политики и процедуры, и их исполнение и результаты оцениваются как соответствующие Стандартам.
В рамках диагностики были определены основные сильные стороны функции внутреннего аудита и области, направленные на дальнейшее ее совершенствование.
«Совершенствование внутреннего аудита «Ростелекома» предусмотрено планами автоматизации деятельности функции, внедрения в практику работ техник непрерывного аудита и проведения комплексного комплаенс-аудита— Проведение диагностики функции внутреннего аудита — это уникальный опыт для России, поскольку лишь некоторые отечественные компании прошли такую оценку. Для нас — это очень хорошая новость», — говорит главный аудитор «Ростелекома» Анна ЛЕРНЕР.
Для внутреннего аудита «Ростелекома» характерны высокая востребованность функции со стороны органов управления компании и менеджмента, применение риск-ориентированного подхода к планированию деятельности и осуществлению проверок, реализация проверок/консультаций, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности компании и улучшение мер по управлению бизнес-рисками, формулирование комплексного заключения об эффективности системы управления рисками, системы внутреннего контроля и корпоративного управления и т.д.
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